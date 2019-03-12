Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Ağır Yaralandı (3)
1 saat önce
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Güzelbahçe
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çika ile 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme
istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.
Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: AA
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