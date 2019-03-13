Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çika'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan ve aynı hastaneye kaldırılan sürücü Muammer Renda'nın ise tedavisinin devam ettiği kaydedildi.


İstanbul'dan uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelen ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın, hastaneye geldiği öğrenildi.


Arka kapıdan hastaneye giren Akbağ'ın eşinin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldığı belirtildi.


İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı cipin dün akşam saatlerinde Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile sürücü yaralanmış, yaralılar sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Güzelbahçe, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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