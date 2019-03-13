Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3)

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3)

1 saat önce

ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİİzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3), System.String[]
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:19 Kaynak: DHA

İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, Demet Akbağ, Güncel
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