Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Öldü, 1 Yaralı (3)
1 saat önce
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİİzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ İzmir
'den Çeşme
'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:19 Kaynak: DHA
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