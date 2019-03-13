Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika İçin Hastane Önünde Gergin Bekleyiş

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika İçin Hastane Önünde Gergin Bekleyiş

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kaza yapan usta sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için hastane önünde gergin bekleyiş sürüyor.

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika İçin Hastane Önünde Gergin Bekleyiş, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kaza yapan usta sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika için hastane önünde gergin bekleyiş sürüyor. Tedavi altına alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bugün havayoluyla İzmir'e gelen ve Çeşme'ye gitmek için Muammer Renda ile yola çıkan Zafer Çika, Çeşme otoyolunda trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından Çika, Dokuz Eylül Üniversitesine kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Kazanın duyulmasının ardından Çika ve Demet Akbağ'ın yakınları ile sanat, iş ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Akbağ, İzmir'e geliyor

Öte yandan, kaza haberini öğrenen Demet Akbağ'ın, hava yoluyla İzmir'e gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

İzmir, Demet Akbağ, 3. Sayfa
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