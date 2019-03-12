Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çıka Kaza Geçirdi

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çıka Kaza Geçirdi

15 dakika önce

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesinde trafik kazası geçirdi. Çika'nın sağlık durumun ağır olduğu belirtildi. Kaza, Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çipte bulunan iki kişiden birinin oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan Çika'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Narlıdere, İzmir, Demet Akbağ, Güncel
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