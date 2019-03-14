Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

1 saat önce

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyorİZMİR - Trafik kazasında hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor

İZMİR - Trafik kazasında hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Zafer Çika, Demet Akbağ, Genel
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Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı Sanatçı Demet Akbağ'ın Acı Günü

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