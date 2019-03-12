Son Dakika Haberleri: Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Trafik Kazası Geçirdi -

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Trafik Kazası Geçirdi -

1 saat önce

İzmir - DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (2) - (arşiv)(Tür: Yurt)

İzmir - DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA, TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ (2) - (arşiv)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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