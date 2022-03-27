Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü

27.03.2022 11:46
Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı "Aydınlıkevler"in prömiyerine tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı "Aydınlıkevler"in prömiyerine tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Akbağ, UNIQ Hall'da gerçekleşen gösterimin sonunda yaptığı konuşmada, "İlk heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için hepinize minnettarız. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. İlk oyun geleneğidir; bu çalışmada emeği geçen herkesi izninizle sahneye davet etmek isterim." dedi.

Demet Akbağ ile seyirciyi selamlayan ekip, alkış aldı.

Oyunda ayrıca Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve Kiraz Tosun da rol aldı.

Yapımını BKM'nin üstlendiği eserin yönetmenliğini Serdar Biliş, müziklerini ise Tuluğ Tırpan yaptı.

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Yılmaz Erdoğan, Salih Bademci, Demet Akbağ, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demet Akbağ'ın oynadığı 'Aydınlıkevler' oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akbağ'ın oynadığı "Aydınlıkevler" oyununun prömiyeri yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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