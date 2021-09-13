Üye Girişi
Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi - Son Dakika

Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi

13.09.2021 16:49
Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi, System.String[]

Sendika üyesi sanatçıların 4. Olağan Genel Kurul'da oylarını kullanmaları sonucunda sendikanın Genel Başkanı Vahide Perçin olarak belirlendi. Vahide Perçin Genel Başkanlık koltuğunu oyuncu Demet Akbağ'dan devraldı.

10 Eylül 2021 Cuma günü Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Oyuncular Sendikası üyeleri, sendikanın 4. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

3. Dönem Yönetim Kurulu ibra edildi

Pandemi nedeniyle görev süresi bir yıl uzayan Demet Akbağ başkanlığındaki 3. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, idari ve mali açıdan ibra edildi. Tüzük değişikliklerine sıra geldiğinde ise özellikle "Merkez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Yerinde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Birimi" ve "Merkez Gençlik Birimi" delegelerin alkışları eşliğinde oy birliği ile kabul edildi. Yapılan seçim sonucunda Oyuncular Sendikası 4. Dönem Genel Başkanı Vahide Perçin oldu.

Yönetim Kurulu ve diğer kurullara seçilen isimlerin tamamı ise şöyle;

Yönetim Kurulu Üyeleri: Vahide Perçin, Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim

Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi

Demet Akbağ, Beşiktaş, Eylül, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor 18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü 17:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler açıklamalarda bulundu: Yarısı doktorsuz işlem yapıyor 17:20 Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler açıklamalarda bulundu: Yarısı doktorsuz işlem yapıyor
Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti 17:15 Cami imamından örnek olacak hareket! Temizlik yaptığı sırada bulduğu altınları polise teslim etti CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin 17:10 CHP'li Yıldırım Kaya'dan yüz yüze eğitim ile tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi 16:47 Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey 16:09 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yaptı: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı

Son Dakika Haberleri
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:53 Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:36 Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu
17:20 Son dakika: Altının kilogramı 485 bin 400 liraya çıktı
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
17:12 Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de
17:08 Taraftarın hasreti bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra kendi sahasında top koşturacak
16:48 Yıldıray Baştürk, Dortmund-Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic'ten çekiniyorlar
Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı         
18:09
Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi Ablasının düğününe katılmadığı öne sürülen Demet Özdemir, konuştu: Aramız çok iyi         
17:54
Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu Fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için TMO önünde uzun kuyruklar oluşturdu         
17:37
Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı         
17:17
Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de         
17:13
Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Ağaçlık alanda bulunan cesedin sağ ayağındaki derin yara izi dikkat çekti         
17:08
İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız İş bırakan müteahhitlerden yeni açıklama: Sonuç alamazsak 600 bin kişiyi işten çıkartacağız         
16:36
Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı         
15:48
Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi         
15:24
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 18:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Demet Akbağ'ın yerine, Vahide Perçin geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement