Demet Akbağ, Rasim Öztekin ile ilgili acı gerçeği açıkladı

Rasim Öztekin'in ani ölümüyle ilgili konuşan Demet Akbağ, ölüm haberini aldığında çok kötü bir gün geçirdiğini belirterek, "Çok ağladım. Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok genç kaybettik. Çok erken gitti. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.





'PANDEMİ NEDENİYLE İHMAL ETMİŞ'

Magazinburada'nın haberine göre; Rasim Öztekin'in çok genç kaybettiklerinin altını çizen Demet Akbağ, "Kalbinde zaten problem vardı. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Ameliyat olması gerekiyordu ama pandemi nedeniyle ihmal etmiş. Doktor kontrol için çağırmış ama bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi onu aramızdan aldı. Hepimiz başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.