Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım... - Son Dakika

Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...

27.12.2020 13:40
Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım..., System.String[]

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADIBaşrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay'ın oturduğu "9 Kere Leyla" dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Başrollerini Demet Akbağ, Haluk Bilginer ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Ezel Akay'ın oturduğu "9 Kere Leyla" dev kadrosuna rağmen beklentileri karşılamamış, hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. "9 Kere Leyla"ya Demet Akbağ sahip çıktı.

SEVEREK OYNADIM

Geçen cuma Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akbağ, filme yönelik olumsuz eleştiriler hatırlatılınca şöyle konuştu: "Ben yaptığım her işin arkasındayım. Bugüne kadar hiçbir işimden pişmanlık duymadım, bu filmden de pişman değilim. Her film ya da dizi beğenilecek diye bir şey yok. Ben bu filmde severek oynadım."

Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım...

Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Demet Akbağ, Ezel Akay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olarak açıklandığını söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı         
12:58
3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı         
12:44
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu         
10:46
Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp         
10:11
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 13:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Akbağ rol aldığı '9 Kere Leyla' filmine sahip çıktı! Severek oynadım... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei