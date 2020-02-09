Demet Evgar'lı "Hedda Gabler" oyununun galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demet Evgar'lı 'Hedda Gabler' oyununun galası yapıldı - Son Dakika

Demet Evgar'lı "Hedda Gabler" oyununun galası yapıldı

6 saat önce

Oyuncu Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı, Norveçli yazar Henrik Ibsen'in klasikleşmiş eseri "Hedda Gabler", gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Demet Evgar'lı

Oyuncu Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı, Norveçli yazar Henrik Ibsen'in klasikleşmiş eseri "Hedda Gabler", gala gösteriminde sanatseverlerle buluştu.

Zorlu PSM'de gerçekleşen galaya, Oya Başar, Barış Falay, Kenan Ece, Canan Ergüder, Derya Karadaş ve Öner Erkan'ın da aralarında bulunduğu tiyatro ve dizi dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyunun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Evgar, izleyenlerden çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek, "Bir kadının varoluşsal meselesini anlatıyor aslında. 1800'lerde yazılmış. Ibsen, çağdaş tiyatronun ilk temsilcilerinden. O zamanlar kadının hayatta var oluş meselesi ve seçimi, erkek tarafından belirleniyordu." dedi.

Seyircinin gösterdiği ilgiye de değinen Evgar, bu anlamda çok büyük bir mutluluk yaşadığını aktardı.

İlk gösterimi ekim ayında gerçekleşen ve Tiyatro Pangar tarafından sahneye konulan eserde, Evgar'ın yanı sıra Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan rol aldı.

Çevirisini Beliz Güçbilmez'in yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Mehmet Birkiye üstlendi.

Bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatan oyun, 25 Şubat'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 1 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), 10 Mart'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, 29 Mart'ta ise Zorlu PSM'de yeniden sahnelenecek.

Hedda Gabler, Henrik Ibsen, Demet Evgar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar
"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Evgar'lı "Hedda Gabler" oyununun galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]