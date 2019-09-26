Son Dakika Haberleri: Demet'in çocuk şarkıları
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Demet'in çocuk şarkıları

52 dakika önce

İki çocuklu bir anne ve müzik öğretmeni olarak müzik çalışmalarını sürdüren Demet Tekin: " Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için böyle bir çalışma yapmayı görev bildim.

Demet'in çocuk şarkıları, System.String[]

İki çocuklu bir anne ve müzik öğretmeni olarak müzik çalışmalarını sürdüren Demet Tekin: " Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için böyle bir çalışma yapmayı görev bildim. Geleneksel melodilerimizi unutturmamak adına da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden örnek melodiler olsun istedim. Çocuklarımızın ve anne babaların mutlulukla dinlemelerini ve dinlerken güzel anılar biriktirmelerini can-ı gönülden dilerim. Tüm çocuklara armağanımdır."

Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:56 
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