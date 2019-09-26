Demet'in çocuk şarkıları
52 dakika önce
İki çocuklu bir anne ve müzik öğretmeni olarak müzik çalışmalarını sürdüren Demet Tekin: " Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için böyle bir çalışma yapmayı görev bildim.
İki çocuklu bir anne ve müzik öğretmeni olarak müzik çalışmalarını sürdüren Demet Tekin: " Dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımız için böyle bir çalışma yapmayı görev bildim. Geleneksel melodilerimizi unutturmamak adına da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden örnek melodiler olsun istedim. Çocuklarımızın ve anne babaların mutlulukla dinlemelerini ve dinlerken güzel anılar biriktirmelerini can-ı gönülden dilerim. Tüm çocuklara armağanımdır."
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:56
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