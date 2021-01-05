"Demet-Oğuzhan-Yağmur" üçgeninde kim, neyi, neden yapıyor? - Son Dakika

"Demet-Oğuzhan-Yağmur" üçgeninde kim, neyi, neden yapıyor?

05.01.2021 14:20

Çünkü bu işin bir aritmetiği var ve karşımızdaki Demet Özdemir. Bu işlerin sihirbazı. O bir şeye tam olarak "var" demediği sürece biz ne vardır diyebiliriz ne de yoktur.

Çünkü bu işin bir aritmetiği var ve karşımızdaki Demet Özdemir. Bu işlerin sihirbazı. O bir şeye tam olarak "var" demediği sürece biz ne vardır diyebiliriz ne de yoktur.

Onlarca bölüm Can Yaman'la aşkı var mı yok mu diye koca memleketi (sadece memleketi mi, o sıra Can Yaman hayranı İtalyanlar, İspanyollar çeşitli dünya milletlerini) kanırtmış bir kadından bahsediyoruz.

Hatta hatırlarsınız, bir ara Can Yaman "libido" falan diye ego patlaması laflar ediyordu... O sırada Demet Özdemir'in de adı geçecek gibi oldu, hemen bir ulak gönderip tek bir cümleyle Can'ı sustalıya çevirdiği rivayet edilir.

Öyle bir susma ve susturma ustası.

Peki şimdi neden konuşulmasına izin veriyor olabilir?

Aslında "Demet-Oğuzhan-Yağmur" (Yağmur Tanrısevsin, Demet'in arkadaşı, Oğuzhan'ın eski aşkı) üçgeninin yeni iç açılarını topladığımızda elimizde geçen senekinden farklı bir üçgen yok.

Neden mi?

Olay şöyle gelişti: Bundan 1 sene önce, bir "Gizli Kalsın" adlı mekan çıkışında, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un şüphe uyandırıcı hareketleri dikkat çekince Demet gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Oğuzhan arkadaşım, beni o gece eve bıraktı. Yağmur'u çok seviyorum, onunla da arkadaşız. Hatta takipleşiyoruz."

Yakın arkadaşınla yanlış anlaşılmışsın. Oğuzhan'la nasıl arkadaş olduğunu anlat... Yağmur ne alaka ki şimdi? Değil mi ama? Konuyla birincil ilgisi yok.  Niye, korktuğundan mı? Tabii ki değil. Sadece şu iki kurala riayet etmesi gerekiyor: İnsanlar arkadaş aşkı çalmış görünenlere pek sempatik bakmazlar. ve Demet Özdemir'in yönetmesi gereken bir markası var.

Sonucu belirleyecek olan...

Elimizdeki şıklardan biri şu: Her şeyin üstünden artık 1 sene geçmişken Demet Özdemir zarf atmış, ortalığı kokluyor olabilir.

Bu sobelenmenin 1 sene sonra olması şaşırtıcı değil aslında.

Olayın ilk ortaya çıkışının sene-i devriyesi. Üçgenin diğer iki ucundakilerin pozisyonlarında bir kımıldama yok:

? Oğuzhan:

İçlerinde en masumu. "Bir kızla çok güzel ilişkimiz vardı, sonra arkadaşına aşık olduğumu fark ettim..."

? Yağmur:

Pozisyonundan milim kımıldamadı: "Anlar anlamaz takipten çıkarmıştım zaten..."

? Ama Demet... Kilit isim. Hikayenin bundan sonra alacağı seyri o belirleyecek.

"Evet, fotoğrafımızın çekildiği doğru. Artık yılın aşk bombası yazarsınız" demiş ama aslında bir şey ifade etmiyor farkındaysanız.

"Siz de şimdi böyle yazarsınız" anlamında söyledim de diyebilir.

Çok kolay geri vites yapabilir.

Çünkü öyle böyle direksiyon sallamıyor.

Formula 1'in hırçın çocuğu Max Verstappen gibi gözü kara. "O kadar da patırtı çıkmıyor, bari devam edeyim" diye de karar verebilir.

Sonucu o keskin burnuyla aldığı kokular belirleyecek.

Demet-Oğuzhan-Yağmur üçgeninde kim, neyi, neden yapıyor?

Yağmur Yağmur, Demet Özdemir, Can Yaman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Demet-Oğuzhan-Yağmur' üçgeninde kim, neyi, neden yapıyor? - Son Dakika Magazin


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