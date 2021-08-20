Oyuncu Demet Özdemir, 3 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı

Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020'de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.

Özdemir'in performansından çok mutlu olan şampuan markası, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir'le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.