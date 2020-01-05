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Demet Özdemir aynı botun 5 rengini birden satın aldı
6 saat önce
Bir ayakkabı mağazasına giren ünlü oyuncu, beğendiği botun beş farklı rengini birden satın aldı ve toplamda 9 bin lira ödedi.
Bir ayakkabı mağazasına giren ünlü oyuncu, beğendiği botun beş farklı rengini birden satın aldı ve toplamda 9 bin lira ödedi.
Demet Özdemir "Alışveriş konusunda bazen kendine hakim olamıyorum" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:10
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