Demet Özdemir aynı botun 5 rengini birden satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Özdemir aynı botun 5 rengini birden satın aldı - Son Dakika Magazin

Demet Özdemir aynı botun 5 rengini birden satın aldı

6 saat önce

Bir ayakkabı mağazasına giren ünlü oyuncu, beğendiği botun beş farklı rengini birden satın aldı ve toplamda 9 bin lira ödedi.

Demet Özdemir aynı botun 5 rengini birden satın aldı, System.String[]

Bir ayakkabı mağazasına giren ünlü oyuncu, beğendiği botun beş farklı rengini birden satın aldı ve toplamda 9 bin lira ödedi.


Demet Özdemir "Alışveriş konusunda bazen kendine hakim olamıyorum" diyor.

Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:10 
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