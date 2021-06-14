Demet Özdemir'in kripto para yatırımından yaklaşık 150 bin TL bir zarar ettiği öne sürüldü.

"FANTASTİK BİR HABER!"

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı. Özdemir, "Hayır olsun bu sabah yine fantastik haberlerle uyandık" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Demet Özdemir, Ocak ayından bu yana şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde. Özdemir ile Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

Kripto para nedir?

Kripto para işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

Kripto paranın kısa tarihçesi

2009'da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto paradır. O zamandan beri birçok farklı kripto para ortaya çıkmıştır. Bitcoin dışındaki kripto para birimlerine genel olarak altcoin denilir ki bu kısaltma alternatif ve coin yani madeni para'nın birleşimidir. Uzmanlar, kripto paraların toplam piyasa değerinin önümüzdeki yıllarda 1-2 trilyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin etmektedirler.