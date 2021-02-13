Demet Özdemir'den o iddialara cevap geldi!

Demet O¨zdemir, Ogˆuzhan Koc¸ ile paylas¸tıgˆı fotogˆraflara gelen gu¨zel yorumlardan dolayı c¸ok mutlu oldugˆunu söyledi.

'AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ'

Güzel oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşayacağı iddialarını ise, "Aynı evde yaşamak gibi bir durumuz yok" diyerek yalanladı.



