Demet Özdemir'den sevenlerine müjdeli haber

Demet Özdemir, "Biraz gribim ama sorun yok testlerimi yaptırdım. Ters bir durum yok " dedi.& ;
'OLAY YARGIDA'
Öte yandan Özdemir'e sosyal medyada yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz ile fotoğraf paylaşması hatırlatıldı. Özdemir, "Olay yargı sürecinde. Bence adalet yerini bulacaktır. Bundan eminim. " diyerek aracına bindi.
MÜJDEYİ VERDİ
Dansa olan tutkusuyla bilinen Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde dans sahneleri olacağını söyledi.
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