Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz - Son Dakika

Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz

15.01.2021 18:49
Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz, System.String[]

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemirile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.

Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen Demet Özdemirile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinden Özdemir, sevgilisinin canlı yayınına katılarak sürpriz yaptı.

Sevgilisi Demet Özdemir'in kalp emojisini gören sevgilisi Oğuzhan Koç, ufak bir şaşkınlık yaşadıktan sonra "Demet Özdemir yazdı" dedi ve aşkına el sallamayı ihmal etmedi.

Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.

Açıklama yapmıştı 35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.

Buluşma çözümü

Öte yandan Arnavutköy'de yer alan ve Ozan Doğulu'nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. 35 yaşındaki şarkıcı, stüdyo dışındaki zamanını 28 yaşındaki sevgilisi Demet Özdemir'e ayırıyor. Yeni aşıkların görüntülenmemek için evde buluştukları öğrenildi.

Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Wayne Rooney, futbol kariyerini sonlandırıp Derby Country'nin başına geçti Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Meteoroloji tek tek uyardı! İstanbul dahil 43 ilde kar yağışı etkili olacak Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınına katılarak kalp emojisi gönderdi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic için Milan efsanesi Maldini devreye girdi Beşiktaş'ın gündemindeki Mandzukic için Milan efsanesi Maldini devreye girdi         
18:50
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
İnternette 'jigolo' ilanları vererek milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi! 5 kişi tutuklandı İnternette 'jigolo' ilanları vererek milyonluk vurgun yapan şebeke çökertildi! 5 kişi tutuklandı         
15:57
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor         
15:13
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 19:38:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Özdemir'den sevgilisi Oğuzhan Koç'a sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei