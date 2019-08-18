Son Dakika Haberleri: Demet Özdemir farklı roller istiyor
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Demet Özdemir farklı roller istiyor

1 saat önce

Özdemir'in hayali, bir sinema filminde sıra dışı bir rolü canlandırmak.

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Özdemir'in hayali, bir sinema filminde sıra dışı bir rolü canlandırmak. Yeni bir reklam anlaşması imzalayan oyuncu, ağustos sonunda çekilecek reklam filminde de ters köşe bir role hayat vererek seyirciyi şaşırtacak.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:19 
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