Demet Özdemir farklı roller istiyor

Özdemir'in hayali, bir sinema filminde sıra dışı bir rolü canlandırmak.

Özdemir'in hayali, bir sinema filminde sıra dışı bir rolü canlandırmak. Yeni bir reklam anlaşması imzalayan oyuncu, ağustos sonunda çekilecek reklam filminde de ters köşe bir role hayat vererek seyirciyi şaşırtacak.

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Günlük burç yorumları 18 Ağustos 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)

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