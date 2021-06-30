Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlenecek mi?

Tatil programlarını geride bıraktıklarını söyleyen Demet Özdemir, "Yarından itibaren 'Aşk Taktikleri' adlı filmimizin çekimleri başlayacak. Tatilimiz sona erdi. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda çalışacağız" şeklinde konuştu.

TEBESSÜM ETTİREN SORU

Aşklarıyla magazin gündemini meşgul eden ünlü çifte, evlenip evlenmeyecekleri de soruldu.

İkili, evlilik sorusunu tebessüm ederek geçiştirdi.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada '3 Adam' grubunun tek bekar üyesi olan Oğuzhan Koç'la evliliğe yeşil ışık yakmıştı.

Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.