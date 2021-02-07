Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik poz - Son Dakika

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik poz

07.02.2021 17:17
Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik poz, System.String[]

Yılın sürpriz ikilisi oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi.

Yılın sürpriz ikilisi oyuncu Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf geldi. Hafta sonunu birlikte geçiren çift sevenlerine sürpriz yaptı ve bu fotoğrafı paylaştı.

Bir hayli mutlu olan ikilinin diz dize, göz göze fotoğrafı büyük ilgi gördü. Özdemir'in kalp emojisiyle paylaştığı fotoğraf bir saat gibi kısa bir sürede 370 bin beğeni aldı. Çifte sevenleri mutluluklar diledi.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

2021'in bu sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia da ortaya atıldı. Çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürüldü. Özdemir, 26 Nisan 2017'de Koç'un Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'la birlikte sunduğu "3 Adam" programına konuk olmuştu. 2017'de 2 yıldır Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Koç ve Özdemir'in samimiyeti dikkat çekmişti.

KONSERDE YALNIZ BIRAKMADI

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği ilk konserde de yalnız bırakmadı. Aynı konserde Koç'un 4 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de vardı. Konserine gelen dostlarına teşekkür eden Koç, "Yağmur Tanrısevsin burada (kalbini göstererek), son dakika misafirimiz Büşra Pekin burada, Demet Özdemir burada niye görmedim" diye oyuncuya laf atmıştı.

2 AY SONRA AYRILDILAR

Bu konserden kısa süre sonra Tanrısevsin ve Oğuhan Koç'un 4 yıllık ilişkileri sona erdi. Çift Ekim 2019'da yaptıkları ortak açıklamayla ilişkilerini dostça bitirdiklerini duyurdu. Koç, 25 Kasım 2019'da ise Demet Özdemir'le Gizli Kalsın adlı mekanda eğlenirken görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlayan Özdemir ve Koç sadece arkadaş olduklarını söyledi.

26 NİSAN 2017

Demet Özdemir, 26 Nisan 2017 yılında Oğuzhan Koç'un sunduğu "3 Adam" programına konuk oldu. İkilinin samimiyeti dikkat çekti.

4 EYLÜL 2019

Oğuzhan Koç'un 4 Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konseri Demet Özdemir, Hakan Baş-Bensu Soral, Acun lıcalı, Zeynep Bastık gibi ünlüler izledi.

BABA İLE FOTOĞRAF

Oğuzhan Koç, Harbiye konserinde babası Bahattin Koç'u sahneye davet etti ve onunla birlikte "Huma Kuşu" türküsünü seslendirdi.

Sevgilisini ilk Harbiye konserinde yalnız bırakmayan Yağmur Tanrısevsin, Oğuzhan Koç'un babası Bahattin Koç'la kuliste fotoğraf çektirdi, daha sonra bu kareyi "Gecenin yıldızı" notuyla Instagram hesabına yükledi.

25 KASIM 2019

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 25 Kasım 2019'da bir gece kulübünden çıkarken objektife takıldı. Ancak ikisi de aşk iddialarını yalanladı.

İKİ YAKIN ARKADAŞTI

Yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arası Oğuzhan Koç yüzünden bozuldu. Tanrısevsin, ikilinin Gizli Kalsın'da görüntülenmesinin ardından Özdemir'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Tanrısevsin'in ardından Özdemir de arkadaşını sildi.

GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le aşk yaşadıklarını kabul etti. Ünlü şarkıcı önceki gün Instagram hesabının Hikaye bölümünde şu açıklamayı yaptı: "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz."

CANIM BENİM

İki ünlü ismin 5 yıl önceki bu mesajlaşmaları sosyal medyada çok konuşuldu

Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik poz

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Eylül, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan romantik poz - Son Dakika Magazin


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