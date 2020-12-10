Demet Özdemir yaza film çekecek!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra dans konusunda da yeteneğini sergileyen oyuncu, aldığı olumlu yorumlar karşısında çok mutlu olduğunu söyledi:

"Dans etmeyi çok seviyorum. Aslında dans videomu sosyal medyadan paylaşınca, biraz tedirgin olmuştum. Ama sonrasında o kadar güzel yorumlar aldım ki gerçekten çok mutlu oldum."

Özdemir, muhabirlerin yeni proje sorusuna da yanıt verdi: "Bunu ilk kez size açıklıyorum. Yaz aylarında bir aksilik olmadığı takdirde ve nasip olursa güzel bir sinema filmi çekeceğiz. Şimdilik bu kadarını bilin."