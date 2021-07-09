Eski manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen Ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti.
Barışma haberleri netlik kazanmazken Cenk Küpeli, önceki gün bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda gazetecilere yakalandı.
Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve gizemli kadın arkadaşı, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı.
Cenk Küpeli'nin yanındaki kadının milli voleybolcu Derya Çayırgan olduğu ortaya çıktı.
Cenk Küpeli'nin milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın menajerliğini yaptığı ve birlikte transfer görüşmesine gittikleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Magazin › Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli bakın kiminle görüntülendi - Son Dakika Magazin