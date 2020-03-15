Demet Şener: Artık iş kadınıyım

Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şener, "Bundan sonra işkadını olarak anılmak istiyorum" dedi. Markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunu satışa sunan Demet Şener, mayıs ayında da 60 parçalık ikinci koleksiyonunu çıkaracağını açıkladı.