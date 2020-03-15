Demet Şener: Artık iş kadınıyım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Şener: Artık iş kadınıyım - Son Dakika Magazin

Demet Şener: Artık iş kadınıyım

6 saat önce

Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şener, "Bundan sonra işkadını olarak anılmak istiyorum" dedi.

Demet Şener: Artık iş kadınıyım, System.String[]

Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şener, "Bundan sonra işkadını olarak anılmak istiyorum" dedi. Markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunu satışa sunan Demet Şener, mayıs ayında da 60 parçalık ikinci koleksiyonunu çıkaracağını açıkladı.

Cenk Küpeli, Demet Şener, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:19 
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