Demet Şener: Artık iş kadınıyım
6 saat önce
Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şener, "Bundan sonra işkadını olarak anılmak istiyorum" dedi.
Eşi Cenk Küpeli ve çocuklarıyla birlikte objektiflerin karşısına geçen Şener, "Bundan sonra işkadını olarak anılmak istiyorum" dedi. Markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunu satışa sunan Demet Şener, mayıs ayında da 60 parçalık ikinci koleksiyonunu çıkaracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:19
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