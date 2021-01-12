Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar. Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi oldu.& ;
BOŞANMA SONRASI YENİ GELİŞME YAŞANDI
Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Sürpriz boşanma sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.
BABASIYLA ARASI BOZULMUŞTU
Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli, oğlunun Demet Şener ile evlenmesine karşı çıkmıştı. Avni Küpeli'nin bu evlilik nedeniyle oğluna kırgın olduğu öğrenilmişti.
Son Dakika › Magazin › Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti - Son Dakika Magazin