Demet Şener dünya evine girdi
1 saat önce
Eski manken Demet Şener, sevgilisi Cenk Küpeli ile dünya evine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Eski manken Demet Şener
, sevgilisi Cenk Küpeli
ile dünya evine girdi. Basketbolcu İbrahim Kutluay
ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Küpeli ve Şener, Ortaköy
'deki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'evet' dedi. İkinci kez nikah masasına oturan ve çok konuşulan evlilik sözleşmesi konusuna cevap veren Şener, "Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz" dedi.
(Murat Uçkaç/İHA)
Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
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