Demet Şener form sırlarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Demet Şener form sırlarını anlattı - Son Dakika Magazin

Demet Şener form sırlarını anlattı

6 saat önce

Nasıl formda kaldığını anlatan eski model, "Öyle acayip şeyler yemiyorum, evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz.

Demet Şener form sırlarını anlattı, System.String[]

Nasıl formda kaldığını anlatan eski model, "Öyle acayip şeyler yemiyorum, evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz. Ağır diyetlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Ben mutlaka günde 1 saat spor yapıyorum, lütfen siz de buna özen gösterin" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talip oldu Game of Thrones dizisinde dublörlük yapan Andrew Dunbar hayatını kaybetti Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı

Son Dakika Haberleri
15:57 Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu - Son Dakika Magazin
15:46 Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin
14:51 Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozarak sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin
14:11 ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talip oldu - Son Dakika Magazin
13:51 Serdar Ortaç'la görüntülenmişti...Fulya Şahin savcılığa koştu "Ben yara bandı değilim" - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:03:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Şener form sırlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]