Demet Şener form sırlarını anlattı

Nasıl formda kaldığını anlatan eski model, "Öyle acayip şeyler yemiyorum, evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz.
Nasıl formda kaldığını anlatan eski model, "Öyle acayip şeyler yemiyorum, evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz. Ağır diyetlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Ben mutlaka günde 1 saat spor yapıyorum, lütfen siz de buna özen gösterin" dedi.
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28.12.2019 16:03:27. #1.11#
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