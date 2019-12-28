Demet Şener form sırlarını anlattı

Nasıl formda kaldığını anlatan eski model, "Öyle acayip şeyler yemiyorum, evde bildiğiniz tencere yemeği yiyoruz. Ağır diyetlerden kesinlikle uzak duruyoruz. Ben mutlaka günde 1 saat spor yapıyorum, lütfen siz de buna özen gösterin" dedi.