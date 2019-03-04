Demet Şener ile İbrahim Kutluay  Anlaşmalı Olarak Boşandı

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Demet Şener ve İbrahim Kutluay Anlaşmalı Olarak Boşandı

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu