Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli, voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülendi

Eski manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli'nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti. Bu iddia konuşulmaya devam ederken Cenk Küpeli, Nişantaşı'nda bir kadınla görüntülendi.

YAKALANINCA PANİKLEDİLER

Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve gizemli kadın arkadaşı, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süre sonra Cenk Küpeli'nin yanındaki kadının milli voleybolcu Derya Çayırgan olduğu ortaya çıktı.

CENK KÜPELİ MENAJERLİĞE BAŞLADI

Çift hakkında çıkan aşk dedikodularının ardından Cenk Küpeli'nin milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın menajerliğini yaptığı ve birlikte transfer görüşmesine gittikleri ileri sürüldü.