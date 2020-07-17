'Demet Şener İstanbul' ürünleri online'da satışta - Son Dakika

'Demet Şener İstanbul' ürünleri online'da satışta

Demet Şener Küpeli'nin yeni markası 'Demet Şener İstanbul', e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu.

Demet Şener Küpeli'nin yeni markası 'Demet Şener İstanbul', e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. 2020 Yaz koleksiyonunda yer alan ceketler, pantolonlar, elbiseler, şortlar, tişörtler, bluzlar, gömlekler, kotlara online olarak ulaşılabilir. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İşini e-ticarette büyütmek isteyen tüm girişimci kadınları verdiğimiz desteklerle buluşturmak için platformumuza bekliyoruz" dedi.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kadın girişimcilerin cesur adımlarla yeni projeler hayata geçirmesi herkes için ilham verici. Demet Şener Küpeli ile yaptığımız iş birliğinin tüm kadın girişimcilere örnek olmasını umuyor, iş birliğimizin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Kadın girişimcilerin başarı hikayelerinde yer almaktan ve onların yanında olmaktan mutluyuz. İşini e-ticarette büyütmek isteyen tüm girişimci kadınları verdiğimiz desteklerle buluşturmak için platformumuza bekliyoruz" dedi.

30 PARÇADAN OLUŞAN BİR KOLEKSİYON

Markanın 30 parçadan oluşan ilk koleksiyonunu satışa sunan Demet Şener Küpeli, yeni markasının yaratım süreciyle ilgili, "Bu markanın hikayesi, 25 yıllık moda, marka ve tekstil alanındaki iş tecrübemin ardından, bugüne kadar oluşturduğum tarzın insanlarda bir karşılığı olduğunu görmemle başladı. Demet Şener İstanbul markasının ilk koleksiyonlarını hazırlarken, kendime hep bu ürünleri kadınlar hem iş hayatlarında hem de sosyal yaşantılarında büyük bir güven ve rahatlıkla giyebilirler mi diye sordum. Hazırladığım koleksiyon da tam olarak bunun karşılığı olarak hayata geçti. Dünü, bugünü ve yarını bir bütün olarak gören, sadeliği zamansız stilinin merkezine koymuş kadınlar için hazırladığım koleksiyona artık Hepsiburada'dan da ulaşılabilecek olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Şener Küpeli ayrıca uzun vadede amacının, öncelikle Türkiye'de sorumluluk sahibi güçlü bir marka olmak ve uluslararası düzeyde de beğeni kazanıp, markayı yurtdışına ihraç etmek ve Türk kadınının özgüveninin bir parçası olabilmek diye açıkladı.


Hepsiburada, Demet Şener, İstanbul, Küpeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Demet Şener İstanbul' ürünleri online'da satışta - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:34 Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
16:34
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Demet Şener İstanbul' ürünleri online'da satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]