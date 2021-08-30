Üye Girişi
Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi - Son Dakika

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi

30.08.2021 08:05
Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi, System.String[]

BAŞ BAŞA YEMEKİbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işadamı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan, ancak bu evliliği de sona eren Demet Şener, gönlünü yine iş dünyasından bir isme; Tolga Arman'a kaptırdı.

BAŞ BAŞA YEMEK

İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işadamı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan, ancak bu evliliği de sona eren Demet Şener, gönlünü yine iş dünyasından bir isme; Tolga Arman'a kaptırdı. Çift önceki akşam Etiler'deki Paper Moon'daydı.

ARKA KAPIDAN ÇIKIŞ

Romantik dakikalar geçirdikleri restoranda geç saatlere kadar kalan Demet Şener ve Tolga Arman, çıkışta mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. Ancak planları işe yaramadı, ikili objektiflerden kaçamadı.

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi

İddiaya göre Demet Şener ve Tolga Arman çocukları vasıtasıyla tanıştı. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay, Tolga Arman'ın kızıyla arkadaş. Kızlarının arkadaş toplantısında birkaç kere bir araya gelen Şener ve Arman, bir süre sonra özel olarak görüşmeye başladı.  Kendi lojistik firması olan Tolga Arman'la uyumlu bir birliktelik yakalayan Demet Şener'in çok mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında...

ESKİ EŞİYLE DE BARIŞTI!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay ayrıldıktan beş yıl sonra bir araya geldi. Oğulları Ömer'in geçirdiği kaza sonrası buluşan aile zor günleri geride bıraktı. Şener yaptığı açıklamada; "Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi

İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli, Demet Şener, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşka gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 08:34 Aşka gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi 08:03 Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor 07:30 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
Cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü 03:06 Cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber 00:22 Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu         
08:47
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu         
08:24
MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu         
07:50
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
07:28
Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı         
00:34
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 09:14:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ın romantik gecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement