Demi Lovato: Bakire olduğumu söylememe rağmen bana zorla sahip oldu

15 yaşındayken uyuşturucu satıcıları tarafından cinsel saldırıya uğradığını itiraf eden Lovato, "Onlarla takılıyorduk aslında... Ama bir noktadan sonra bakire olduğumu ve bu şekilde bir ilişki yaşamak istemediğimi söyledim. Ama bu onlar için bir anlam ifade etmedi ve beni zorladılar. Ben bunun benim suçum olduğunu düşündüm çünkü onlarla aynı odada durmaya, takılmaya devam etmiştim." dedi.



