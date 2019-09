Demir, 9.9.2019 bebeği oldu

Bebeğinin doğumunu özel bir güne denk getirme isteği pek çok anne adayı için ancak sezaryenle mümkünken, Elif Pehlivan (33) minik oğlu Demir'i İzmir'in kurtuluş günü yıl dönümü olan 9.9.2019'da normal doğumla dünyaya getirerek ayrıcalık yaşadı. Oğlunun İzmir'in en önemli, en özel gününde doğduğunu belirten anne Pehlivan, "Oğlum bir hafta erken dünyaya geldi ama çok güzel bir günde doğdu. Bize de bayram sevinci yaşattı" dedi.



Pek çok çift unutulmayacak bir gün olarak o yılın özel tarihinde evlenmek, kendilerini ayrıcalıklı hissetmek istiyor. Bazı anne adayları da sezaryenle doğum yapacaksa bebeğini özel bir tarihte, doğum aralık ayı sonunda ise yeni yılın ilk dakikalarında doğurmanın hayallerini kuruyor. Çok sayıda çift 1.1.2001, 11.11.2011, 8.8.2018 gibi tarihleri özel gün kabul etti, bu tarihlerde dünya evine girdi. Gelin damat adayları için özel olan İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de, İzmirli Elif Pehlivan ve Hasan Pehlivan (36) çifti anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkisi de otomotiv sektöründe çalışan Pehlivan çifti için 9 Eylül'de doğum çok anlamlı oldu. Gebeliğinin 39. haftasında olan Elif Pehlivan sancılarının başlaması üzerine doğum için İzmir Kent Hastanesi'ne geldi. Elif Pehlivan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aral Özbal gözetiminde normal doğumla oğlu Demir'i dünyaya getirdi. 9 Eylül günü saat 14.53'te 2.900 gram ağırlığında, 49 santimetre boyunda dünyaya gelen minik Demir ailesine büyük sevinç yaşattı. Oğullarının çok anlamlı bir günde doğduğunu belirten anne Pehlivan, "Ben doğumumun hep sakin bir günde olmasını isterdim, dua ederdim ama hem İzmir'in kurtuluş günü, hem de okulların açıldığı gün dünyaya geldi, hoş geldi. O, 9.9.2019 bebeği oldu. Bize de bayram sevinci yaşattı. Çok anlamlı bir günde doğdu. Artık her yaşını İzmir'in kurtuluşuyla birlikte kutlayacağız" diye konuştu. Baba Hasan Pehlivan da oğlunun normal doğumla dünyaya geldiğini belirterek, "Oğlum İzmirli olmanın ayrıcalığını yaşadı. Öyle bir günde doğdu ve has İzmirli oldu. Artık her yıl doğum günün bayram gibi kutlayacağız" dedi. - İZMİR