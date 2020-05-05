'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi - Son Dakika Spor

'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi

6 saat önce

Antalya'da iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı (71), 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiğini belirterek, "Site bahçesini parkura, oturma odasını bisiklet ve su küreği alanına dönüştürdüm.

'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi, System.String[]

Antalya'da iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı (71), 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiğini belirterek, "Site bahçesini parkura, oturma odasını bisiklet ve su küreği alanına dönüştürdüm. Bahçede iki günde bir 10 kilometre koşuyor, oturma odasında pedal çevirip, 1000 defa da su küreği çekiyorum" dedi.

Katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılar nedeniyle Türkiye'de 'Demir Adam' olarak tanınan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdiğini söyledi. Site bahçesini parkura, oturma odasını bisiklet ve su küreği alanına dönüştürdüğünü belirten Ali Bıdı, "Bahçede iki günde bir 10 kilometre koşuyorum. Oturma odasında pedal çevirip, bin defa da su küreği çekiyorum" dedi.

Jimnastik hareketlerini günün her anında tekrarladığını ifade eden Ali Bıdı, "Sağlıklı yaşamak, para kazanmaktan zordur. Düzenli spor yapılması halinde virüs ve bakterilerle bir arada yaşamaya devam edebiliriz. Doğru spor ve beslenme sonucu, virüs ve bakteriler de mutlu olur. Onlar bizim en iyi ortaklarımız. Onlar olmadan biz yaşayamayız. Örneğin, sindiremediğimiz gıdaları bakteriler yiyerek bize yardımcı oluyorlar. Onlar mutlu olursa, biz de mutlu oluruz. Dolayısıyla ilaca da ihtiyacımız olmaz" diye konuştu.

Ali Bıdı, pandemi günlerinin ağustos ayına kadar bitmesi halinde Kazakistan'da 'Ironman Avrupa Şampiyonası'na, 29 Kasım'da ise Yeni Zelanda'da 'Ironman Dünya Şampiyonası'na milli sporcu olarak katılacağını söyledi.


Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:46 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı         
14:41
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak         
14:41
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı         
14:36
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü         
14:27
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak         
14:26
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı         
14:25
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"         
14:25
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti         
14:15
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor         
13:55
Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı         
13:52
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı         
13:40
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek         
13:39
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı         
13:24
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı         
13:18
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı         
13:13
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu         
13:10
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı         
12:52
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü         
12:51
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı         
12:50
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti         
12:39
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor         
12:32
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor Benzine 5 kuruş daha zam geliyor         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 16:03:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Demir Adam' bahçeyi parkura, odayı piste çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]