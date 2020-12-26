Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor - Son Dakika

Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor

26.12.2020 11:28
Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor, System.String[]

ORDU'da yaşayan İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali'nin, ABD'deki gen tedavisi sürüyor.

ORDU'da yaşayan İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali'nin, ABD'deki gen tedavisi sürüyor. Ezgi Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun artık geceleri az terlediğini, oturma süresinin de uzadığını duyurdu.

SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali Bayraktar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta 2 taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali'nin annesi Ezgi ve babası İbrahim Kubilay Bayraktar, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Demir Ali'ye dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2.1 milyon euroluk gen tedavisinin uygulanması gerekiyordu. Bayraktar çifti de oğulları için geçen haziran ayında sosyal medyada hesap açarak, yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda iş insanı, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeninin destek çağırısında bulunduğu Demir Ali'nin gen tedavisi için gerekli olan para, 3 ayda toplandı. Aralık ayının ilk haftasında Amerika'ya götürülen Demir Ali'nin tedavisine başlandı.ANNE BAYRAKTAR'DAN SEVİNDİREN HABER

Ezgi Bayraktar, oğlunun tedavi süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tedavinin olumlu yönde seyrettiğini duyuran Bayraktar, paylaşımında, "Pasaklı Kukuli… Bir şeyleri ısırmaya çalışıyor sürekli hadi hayırlısı… Geceleri sanki daha az terliyor. Biraz da oturma süresi uzadı gibi. Bakalım daha çok erken bir şeyler olması için. Önce bu ilk günleri atlatmaya çalışıyoruz. Dualarınızda bize yer verin" ifadelerini kullandı.


Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor
Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor
Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor
Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor

Amerika Birleşik Devletleri, spinal müsküler atrofi, Demir Ali, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evi ile birlikte biriktirdiği kefen parası da yanan vatandaşın gözyaşları yürekleri dağladı Azılı hırsızların girdiği evin sahibi uyanınca olanlar oldu! Kovalamaca anları kamerada Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi Vatandaş en çok külçe, cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler
"Sıkıştım, buraya mı yapayım?" diyen ehliyetsiz sürücü, ceza kesildikten sonra koşarak tuvalete gitti         
10:38
Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi Sevgilisi tarafından terkedilen genç kız, canına kıymak istedi         
10:21
İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak İznik Gölü'nde bulunan 2 bin yıllık bazilika ikinci bir Göbeklitepe olacak         
10:10
KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu         
09:49
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada Altınları isteyip, bıçakla saldırmıştı! Kuyumcudaki dehşet saniye saniye kamerada         
08:47
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 11:38:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei