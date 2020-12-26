Demir Ali'nin tedavisi olumlu sonuç veriyor - Son Dakika

ORDU'da yaşayan İbrahim Kubilay ve Ezgi Bayraktar çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki oğulları Demir Ali'nin, ABD'deki gen tedavisi sürüyor. Ezgi Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun artık geceleri az terlediğini, oturma süresinin de uzadığını duyurdu.

SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6 bin doğumda bir görülen hastalığın teşhis edildiği Demir Ali Bayraktar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak, vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla vücutta 2 taraflı güçsüzlüğe yol açan SMA Tip-1 hastası Demir Ali, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Demir Ali'nin annesi Ezgi ve babası İbrahim Kubilay Bayraktar, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Demir Ali'ye dünyada sadece ABD'de uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan, yaklaşık 2.1 milyon euroluk gen tedavisinin uygulanması gerekiyordu. Bayraktar çifti de oğulları için geçen haziran ayında sosyal medyada hesap açarak, yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda iş insanı, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeninin destek çağırısında bulunduğu Demir Ali'nin gen tedavisi için gerekli olan para, 3 ayda toplandı. Aralık ayının ilk haftasında Amerika'ya götürülen Demir Ali'nin tedavisine başlandı.ANNE BAYRAKTAR'DAN SEVİNDİREN HABER

Ezgi Bayraktar, oğlunun tedavi süreci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tedavinin olumlu yönde seyrettiğini duyuran Bayraktar, paylaşımında, "Pasaklı Kukuli… Bir şeyleri ısırmaya çalışıyor sürekli hadi hayırlısı… Geceleri sanki daha az terliyor. Biraz da oturma süresi uzadı gibi. Bakalım daha çok erken bir şeyler olması için. Önce bu ilk günleri atlatmaya çalışıyoruz. Dualarınızda bize yer verin" ifadelerini kullandı.