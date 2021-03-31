Demir: "Alışverişimi yerel esnaftan yapıyorum" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, evine dönerken mutfak alışverişini yaptı. Çay, yoğurt ve makarna alıp ücretini ödeyen Başkan Demir, iş yeri sahibiyle ayaküstü sohbet ederek bereketli kazançlar diledi.

Yoğun geçen mesaisinin ardından evine giderken aracını Atakum ilçesinde bir marketin önünde durduran Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, alışveriş yaptı. Market sahibine selam verip 'Hayırlı işler' dileyerek, daha sonra rafları tek tek gezdi. Makarna, çay ve yoğurt alıp ücretini ödeyen Başkan Demir, bu sırada yanına gelen vatandaşların hatıra fotoğrafı isteğini de geri çevirmedi. Alışverişin ardından çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet ederek marketten ayrıldı.

Her zaman yerel esnaftan alışveriş yaptıklarını belirten Başkan Mustafa Demir, "Esnafımız her zaman olduğu gibi bu akşam da yine ilgi ve sevgiyle bizi ağırladı. Ayaküstü de olsa alışveriş sırasında yaptığımız kısa sohbet ile içimiz ısındı. Tüm esnaflarımıza bereketli kazançlar ve sağlıklı günler temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN