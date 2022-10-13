Olay, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Firmada çalışan Eren Seyhan, iş sırasında demir askılıklara çıktı. Dengesini kaybeden Seyhan, boynunun üstüne düşerek, ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Seyhan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mersin, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... DEMİR ASKILIKTAN BOYNUNUN ÜSTÜNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

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