Son dakika haber... DEMİR ASKILIKTAN BOYNUNUN ÜSTÜNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... DEMİR ASKILIKTAN BOYNUNUN ÜSTÜNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

13.10.2022 18:48

Son dakika haber: MERSİN'de, çalıştığı tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen Eren Seyhan (22), hayatını kaybetti.

MERSİN'de, çalıştığı tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen Eren Seyhan (22), hayatını kaybetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Firmada çalışan Eren Seyhan, iş sırasında demir askılıklara çıktı. Dengesini kaybeden Seyhan, boynunun üstüne düşerek, ağır yaralandı. Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Seyhan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mersin, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... DEMİR ASKILIKTAN BOYNUNUN ÜSTÜNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... DEMİR ASKILIKTAN BOYNUNUN ÜSTÜNE DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
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