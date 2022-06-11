"Demir Atlı Yörükler" belgeseli, yarın TRT 1'de seyirciyle buluşacak - Son Dakika
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"Demir Atlı Yörükler" belgeseli, yarın TRT 1'de seyirciyle buluşacak

11.06.2022 13:04
"Demir Atlı Yörükler" belgeseli, yarın TRT 1'de seyirciyle buluşacak

Down sendromuna farkındalık yaratmak için motoruyla farklı ülkeleri gezmiş Adem Çolak ve kardeşi Erden'in hikayesini anlatan "Demir Atlı Yörükler" adlı belgesel, TRT 1'de yayınlanacak.

Down sendromuna farkındalık yaratmak için motoruyla farklı ülkeleri gezmiş Adem Çolak ve kardeşi Erden'in hikayesini anlatan "Demir Atlı Yörükler" adlı belgesel, TRT 1'de yayınlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya gezgini bir abi Adem ve köydeki evinden dışarı hiç çıkmamış down sendromlu kardeşi Erden'in, yıllar sonra bir araya gelip yeniden abi, kardeş olmak üzere çıktıkları yolculuğa odaklanan yapım, yarın saat 13.00'de ekranlara gelecek.

Türkiye'den motosikletiyle yola çıkarak önce Avrupa'nın kuzey noktası North Cape'ye, ardından Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer olan Japonya'daki Kuşimoto'ya ulaşan Adem Çolak, 2 senede 34 ülke ve 44 bin kilometre yol kat ederek down sendromlu bireylerin sesini duyurmaya çalıştı.

Çolak, yıllarca birçok sosyal projeye imza atmış ve "Çakır" ismini verdiği motoruyla dünyanın birçok bölgesine uzun rotalar yaptı. Yurt içi ve dışına seyahatlerinde aynı zamanda down sendromuna dikkati çekmek için özel bir gayret içinde olan Çolak, rotalarını genellikle ana yolların dışında oluşturdu.

Erden Çolak da down sendromlu bir birey olarak uzun yılar abisinden ayrı anne ve babasıyla Mersin'de yaşadı. Anne ve babasını art arda kaybetmesinin ardından, ablasının köyünde yeni bir yaşam kuran Erden Çolak, köyde özel eğitiminden geri kalmasıyla hayata tutunma pratiği de geriye gitmeye başladı.

Şimdi ise Adem Çolak, uzun yıllardır yaptığı yolculuklarına kardeşi Erdem'i de dahil ederek, Türkiye'yi baba yadigarı sepetli motorla geziyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Adem Çolak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Atlı Yörükler' belgeseli, yarın TRT 1'de seyirciyle buluşacak - Son Dakika

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