Demir atölyesindeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı - Son Dakika

Demir atölyesindeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı

Demir atölyesindeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadıGAZİANTEP'te, demir atölyesinde yapılan kaynak sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralanan 5 işçiden durumu ağır olan Suriye uyruklu Abdurrahim Cuma (22), hayatını kaybetti.

Demir atölyesindeki patlamada yaralanan işçi kurtarılamadı GAZİANTEP'te, demir atölyesinde yapılan kaynak sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu yaralanan 5 işçiden durumu ağır olan Suriye uyruklu Abdurrahim Cuma (22), hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde, Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde meydana geldi. Demir parçalara kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpü, patladı Patlamada atölyede çalışan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülürek tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören işçi Abdurrahim Cuma, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti. Suriye uyruklu işçinin cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 07:20

Kaynak: DHA

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