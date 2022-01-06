Konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı - Son Dakika

- Demir bağlarken akıma kapıldı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu konut inşaatında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Olay Yeni İnegöl bölgesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatlarında meydana geldi. Demir bağlama işlemi yapan Ömer B. (28), elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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