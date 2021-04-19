Demir bebek hastaneye götürülürken kazada öldü - Son Dakika

Adana'da 1 yaşındaki Demir Hakverdi, alerjik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülürken trafik kazasında hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından babası tarafından alındı.

Olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Doktor olduğu öğrenilen Murat A. idaresindeki 01 DRM 28 plakalı otomobil ile Derya H.'nin kullandığı 01 CVV 65 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Derya Hakverdi ile eşi Ulaş Hakverdi ve 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Demir Hakverdi dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Minik Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Demir H.'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sırada baba Ulaş Hakverdi evladının ceset torbasındaki cansız bedenini otomobile kadar kucağında taşıdı. Minik Demir, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan ailenin dün evden bebeklerini alerjisi tuttuğu için hastaneye götürmek için yola çıktıkları, bu sırada kaza yaptıkları öğrenildi. - ADANA