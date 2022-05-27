Demir bilekler kozlarını paylaştı

Renkli görüntülerin yaşandığı müsabakada milli sporcu Demir, 5 aylık sporcu Atilla karşısında zor anlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, önemli bir bilek güreşi organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilogramda birinci olan Akın Demir, sosyal medyadan videolarını izlediği Atilla Emre Damar'la iletişime geçti. İkili arasında yaşanan sohbette Demir, performansını beğendiği Atilla'ya meydan okudu.

Sağ ve sol kolda 5'er maç yaptılar

5 aylık sporcu olmasına rağmen kendine güvenen Damar, maç teklifini kabul etti. İkili Engelliler Sarayı Spor Salonu'nda bir araya geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı etkinlikte sporcular, sağ ve sol kolda yaptıkları 5 maçın sonunda dostluk kazandı. Milli sporcu Akın, Damar'ın yeni spora başlamasına rağmen çok sağlam olduğunu ve ileride büyük başarılara imza atacağını söyledi.