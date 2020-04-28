Demir boru içinde mahsur kalan oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler demir boru içinde sıkışan oğlağı spiral makinesiyle kesip çıkarttı. Oğlak ekipler tarafından sahibine teslim etti.

Borudan oğlağın sesini duyan Orpak kendi çabası ile çıkaramayınca, Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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