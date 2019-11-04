Son Dakika Haberleri: Demir boru yüksek gerilim hattına değdi, baba-oğul akıma kapıldı
Son Dakika Güncel Demir boru yüksek gerilim hattına değdi, baba-oğul akıma kapıldı

Demir boru yüksek gerilim hattına değdi, baba-oğul akıma kapıldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), çatı katına çekmek istedikleri demir borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

Demir boru yüksek gerilim hattına değdi, baba-oğul akıma kapıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Ayhan Usta (42) ile oğlu Baki Can Usta (16), çatı katına çekmek istedikleri demir borunun yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan baba- oğul tedaviye alındı.

Olay dün Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı evde kiracı olarak oturan Ayhan Usta, binada tadilat yapan ev sahibine yardım etmek istedi. Ayhan Usta, oğlu Baki Can Usta ile birlikte çatı katına çıktı. Baba ve oğlu, iple bağlanan boruyu çatıya doğru çekmek istedi. Ancak boru, evin önünden geçen yüksek gerilim hattına değdi.

Ayhan Usta ile oğlu elektrik akımına kapıldı. Baki Can Usta'nın elektrik çarpması sonucu kıyafeti tutuştu. Gence, binada yaşayanlar müdahale etti.

Yaralanan baba ve oğlu, gelen ambulansla Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından da Ayhan Usta Yalova'da bir hastaneye, olayın yaşandığı gün doğum günü olduğu öğrenilen Baki Can Usta ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis soruşturma başlattı.


Darıca, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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