Üye Girişi
Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - Son Dakika

Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

16.11.2021 13:55

Jandarma ekiplerinin alanda güvenlik tedbirlerini alması Bulunan iskelet ve kemikler Seramik ve çömlek parçaları Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu VAN (AA - Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve...

Jandarma ekiplerinin alanda güvenlik tedbirlerini alması

Bulunan iskelet ve kemikler

Seramik ve çömlek parçaları Van'da Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

VAN (AA - Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu.

Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu
Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu
Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu
Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu

Hisarcık, Jandarma, Seramik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayakkabı satışı adam, dükkanında ölü bulundu 14:55 Ayakkabı satışı adam, dükkanında ölü bulundu Profilo resmen iflas etti 14:51 Profilo resmen iflas etti Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı 13:57 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir 13:42 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
14:55 Ayakkabı satışı adam, dükkanında ölü bulundu
14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı
14:50 Profilo resmen iflas etti
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı         
14:51
Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan         
14:42
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı         
14:32
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Ferdi Özbeğen'in yeğeninin öldürüldüğü cinayetinin sırrı çözüldü Ferdi Özbeğen'in yeğeninin öldürüldüğü cinayetinin sırrı çözüldü         
13:11
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 15:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: Demir Çağı'na ait insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement