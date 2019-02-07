Demir Çelik Çalışanları Üretimi Durdurdu: İşverene Sarı Kart!

ALMANYA'da demir çelik çalışanları, Kuzey Ren Vestfalya
Eyaletinin Duisburg şehrindeki Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) üretim merkezinde üretimi durdurdu. IG Metall sendikası öncülüğünde gerçekleşen uyarı grevine yaklaşık bin çalışan katıldı. Demir çelik çalışanları ücretlere yüzde 6 zam, ek izin parasının en az 1800 euro olması ve bunun serbest zamana çevrilebilmesi, kısmi emeklilik ve meslek eğitimi yapanlara en az 600 Euro ücret ödenmesini istiyor.
DİĞER EYALETLERDEKİ ÇALIŞANLAR DA GREVE HAZIRLANIYOR
HKM tesislerinin 3. giriş kapısında toplanan sabah vardiyası çalışanlarına diğer vardiyalardaki arkadaşları da destek verdi. İşçiler polis eşliğinde yürüyerek taleplerini taşıdıkları pankartlar ve sloganlarla dile getirdi. HKM İşyeri Sendika
Temsilcileri Başkanvekili Philipp Dengel, meslek eğitimi yapan gençleri temsilen Serhat Albayrak
ve IG Metal Duisburg Şubesi Başkanı Dieter Lieske, emekçilere hitaben birer konuşma yaptı. Uyarı grevine HKM çalışanlarının dışında, Duisburg, Mülheim ve Essen'deki diğer çelik şirketlerindeki çalışanlar da destek verdi. HKM'deki üretimin yüzde 50 durduğu açıklandı. 18 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmelere kadar Bremen ve Aşağı Saksonya Eyaletlerinde de yeni grevlerinin yapılması bekleniyor.