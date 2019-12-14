Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama paniğe yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama paniğe yol açtı - Son Dakika

Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama paniğe yol açtı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) şiddetli bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında yaşanan olayda, fabrikanın 4. nolu fırınında, curuf kazanında şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, sarsıntı yakın çevreden de hissedildi. Patlama sonrası fabrikada maddi hasar meydana gelirken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi.

(Ahmet Seher - Ferit Savaş/İHA)

Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlama paniğe yol açtı

İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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