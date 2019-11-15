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Son Dakika 3. Sayfa Demir çelik fabrikasında basınç patlaması : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması : 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'te demir çelik fabrikasında basınç patlaması sonrası meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Demir çelik fabrikasında basınç patlaması : 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Karabük'te demir çelik fabrikasında basınç patlaması sonrası meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, KARDEMİR fabrikaları 1 Nolu Yüksek Fırında tozsuzlaştırma yatırımı çalışmaları esnasında promatik volf değişimi sırasında basınçtan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında müteahhit firma çalışanı Mehmet Hayri Akpınar ile Ahmet Akbulut yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Hayri Akpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer işçi Ahmet Akbulut'un ise tedavisi devam ediyor.


Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin dayı yeğen olduğu ve Mardin'den geldikleri öğrenildi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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